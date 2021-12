Aldi op zoek naar meer dan 300 nieuwe werknemers

Supermarktketen Aldi gaat meer dan 300 bijkomende nieuwe medewerkers aanwerven in België. Het gaat vooral om winkelmedewerkers, maar er zijn ook vacatures voor de ondersteunende diensten, zo meldt de discounter vrijdag.

Gegadigden krijgen een vast contract. Voor de winkels is Aldi bijvoorbeeld op zoek naar winkelmedewerkers en assistent-winkelmanagers. Aldi zal een grootschalige rekruteringscampagne opstarten via de krant, online en flyers, klinkt het in een persbericht.

De extra banen zijn nodig omdat de supermarktketen blijft groeien. Het afgelopen jaar opende Aldi meer dan twintig vernieuwde winkels, klinkt het. Intussen telt het bedrijf meer dan 7.900 medewerkers in ons land. De keten is hier goed voor 440 winkels en zeven regionale hoofdkantoren.

Aldi België maakt deel uit van Aldi Nord. Die heeft naast de Aldi-winkels in het noorden van Duitsland ook de supermarkten in de Benelux, Denemarken, Frankrijk, Polen, Portugal en Spanje in de portefeuille.