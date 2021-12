Ralf Rangnick voorgesteld als nieuwe interim-coach van Manchester United: “Wil eerst iets doen aan aantal tegengoals”

Ralf Rangnick (63) is vrijdagochtend voorgesteld bij Manchester United als interim-trainer. Normaal gezien zou hij op het einde van het seizoen sportief adviseur worden, maar de Duitser sloot niet uit dat hij zijn functie van interim-coach langer houdt. Rangnick bekende ook dat hij eerder dit jaar al eenzelfde voorstel had gekregen van Chelsea.

“Mijn hoofddoel is meer balans in het team brengen”, sprak de Duitse coach over zijn kortetermijndoelen. “Zelfs gisteren (in de 3-2-zege tegen Arsenal, nvdr) kregen we twee goals binnen. We zitten aan een gemiddelde van bijna twee tegendoelpunten per wedstrijd, dat is gewoon te veel. Ik wil de ploeg helpen meer controle over de match te krijgen en het spel verder van het eigen doel te houden.”

De ex-coach van onder meer Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim en RB Leipzig kreeg een contract tot 2024. Bedoeling is dat hij komende zomer aftreedt als manager en de club vanaf dan bijstaat als sportief adviseur. “De kloof met de top drie (Chelsea, Manchester City en Liverpool, nvdr) is groot, maar ik hoop dat we tegen dan meedoen om de titel.” Hij zal dat wel doen zonder Michael Carrick: de voormalige assistent van Ole Gunnar Solskjaer, die de voorbije matchen aan het roer stond, kondigde aan een pauze te nemen. Rangnick: “Ik heb hem nog proberen te overtuigen om te blijven, maar zijn beslissing was genomen. De komende weken zal ik één of twee slimme mensen proberen binnenhalen om onze staf te versterken.”

Chelsea

De nieuwe interim-coach van Manchester United bekende dat Chelsea hem in februari van dit jaar ook voorgesteld had interim-coach te worden. “Maar dat was maar voor vier maanden en zonder perspectief op een samenwerking voor de lange termijn. Hier krijg ik minstens zeseneenhalve maand als coach, er zijn nog maar één derde van de matchen gespeeld. En daarna zal ik ook nog eens twee jaar als adviseur voor de club werken. Bovendien: als een club als Manchester United aanklopt, kan je gewoon geen nee zeggen”, verantwoordde Rangnick zijn keuze.

Voor de Duitser is zijn aanstelling in Engeland eentje die ruikt naar nostalgie. “Op de universiteit heb ik Engels gestudeerd om leerkracht Engels te kunnen worden en zo heb ik in de jaren tachtig ook een tijdje in Brighton gewoond. Daar werd ik verliefd op het Engelse voetbal. Ik nam de trein naar Victoria Station en van daaruit ging ik naar Highbury (het oude stadion van Arsenal) of White Hart Lane (Tottenham Hotspur). In Manchester was ik toen nooit geweest, dat was wat te ver voor mij. Maar ik heb altijd opgekeken naar de steun van de fans hier en vind het geweldig dat ik hier nu ook deel van kan uitmaken.”

Volgens Rangnick is het een mogelijkheid dat hij ook na dit seizoen hoofdcoach blijft van Manchester United. “We hebben nog niet over mijn toekomst na de zomer gesproken. Het kan best dat ze al met een nieuwe coach bezig zijn om mij op te volgen. Maar het kan evenzeer dat ze daarmee wachten en dat ik uiteindelijk dezelfde suggestie doe als toen ik adviseur was bij Leipzig: hen heb ik toen ook gezegd dat het beter zou zijn voor de club om nog een extra jaartje met mij als coach verder te doen.”