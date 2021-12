Hein Vanhaezebrouck baalt in het vooruitzicht van wedstrijden zonder publiek: “Dat is de ziel van de sport afnemen”

Het Overlegcomité komt opnieuw samen en de Belgische voetbalclubs voelen de dreigende schaduw van een verbod van publiek in de stadions opnieuw opdoemen. Ook Hein Vanhaezebrouck beseft dat dit voor zijn club en spelers ernstige gevolgen kan hebben: “Er zijn tal van beslissingen genomen of net niet genomen waardoor we nu alweer op een punt zijn gekomen waardoor alles in één keer moet gebeuren.”

Het gaat de Buffalo’s de laatste tijd best voor de wind. Europees overwinteren, kwalificatie voor de kwartfinale van de Croky Cup op zak en de voorbije weken al aardig wat achterstand goed gemaakt op de concurrenten voor Play-off 1. Toch was de sfeer bij de persbabbel met Hein Vanhaezebrouck vrijdagochtend zeker niet uitgelaten. Ook in de Ghelamco Arena was het nieuwe Overlegcomité hét gespreksonderwerp bij uitstek.

“Wedstrijden zonder publiek: ik vind dat natuurlijk een spijtige zaak als dat het geval is”, stak Hein Vanhaezebrouck zijn afkeer voor die mogelijke maatregel niet onder stoelen of banken. De Gentse coach formuleerde ook meteen een tegenvoorstel. “Er is nog een tussenstap mogelijk, zoals men in Duitsland heeft gedaan, namelijk een beperkte capaciteit toelaten waardoor toch nog een deel van de fans aanwezig kunnen zijn.”

De gevolgen van een nieuwe periode zonder fans in de Belgische voetbalstadions zal zich ook op economisch vlak laten gevoelen: “De voetbalsector is vorig seizoen toch al hard geraakt en er zijn toen geen bijkomende compensatiemaatregelen getroffen, terwijl dit voor andere sectoren wel het geval was. Voetbalclubs zijn ontzettend afhankelijk van hun publiek en de ticketinkomsten enz. Het zou dus heel jammer zijn mocht dit opnieuw beslist worden.”

“Er zijn de voorbije weken tal van beslissingen genomen of net niet genomen, waardoor we nu op een punt zijn gekomen waardoor alles in één keer zou moeten gebeuren. Het is afwachten. Maar als voetballer, fan, club, trainer, kortom voor iedereen: spelen zonder publiek is geen goede zaak, dat hebben we vorig jaar ervaren. Dat is de ziel afnemen van de sport.”

Toch blijft Vanhaezebrouck ook niet blind voor het gedrag van een gedeelte van het voetbalpubliek: “Anderzijds zijn er ook altijd fans die de regels niet respecteren, waardoor je nu misschien niet met een versterkte stem naar voren kunt komen: de clubs doen er alles aan maar sommige supporters denken dat ze slimmer zijn.”

“Tja, in de maatschappij is het niet anders, niet-gevaccineerden komen ook met 30.000 op straat, misschien zouden die 7 miljoen anderen ook eens op straat moeten komen”, toont HVH duidelijk weinig begrip voor de grieven van de niet-gevaccineerden en rabiate anti-vaxers. “Het virus muteert inderdaad constant maar het vaccin maakt wel een groot verschil qua gevolgen van de ziekte.”

© BELGA

“Leuven is fysiek sterk”

Uiteindelijk stond Vanhaezebrouck ook stil bij de volgende competitiewedstrijd van de Buffalo’s, op bezoek bij OH Leuven: “De opeenvolging van wedstrijden… Het is de laatste van vier matchen in tien dagen, zoiets weegt. Maar je zag ook in Lommel dat dit bij sommige spelers voor geen grote problemen zorgt, voor anderen wat meer. Zij krijgen dan toch wat problemen tijdens de match. We zullen zien of iedereen gerecupereerd is.”

“Het voordeel is wel dat onze tegenstander ook maar twee dagen had om te recupereren, al hebben zij geen vier matchen afgewerkt in tien dagen. Ach, het is wat het is. We gaan niet klagen. Al is het altijd fijner om drie dagen rust te hebben, daarom speelde ik ook liever pas op zondag in Leuven. Het had ook perfect gekund omdat we pas op donderdag Europees spelen.”

Bovendien schat HVH het team van Marc Brys hoog in: “Leuven is het niet gewend om midweekmatchen te spelen. Als je dat meer gewend bent, is dat toch een voordeel. Maar Leuven is fysiek sterk, dus ik denk niet dat het een probleem zal zijn, want het is toch maar één keertje. Verleningen zorgen wel voor een extra belasting. Zoals Beerschot en Standard, die bovendien een dag minder rust zullen gehad hebben. Leuven kon die verlengingen net vermijden.”