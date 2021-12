Meer betalen om naar of door Frankrijk te rijden: péage wordt alweer duurder

Elk jaar worden de toltarieven voor de Franse autosnelwegen op 1 februari aangepast aan de inflatie. En laat de levensduurte net nu de pan uitswingen, ook bij onze zuiderburen. Gevolg: de uitbaters van de toltrajecten op de autosnelwegen gaan hun prijzen met gemiddeld 2 procent optrekken. Ter vergelijking: vorig jaar kwam er slechts 0,44 procent bij, aldus het Franse ministerie van Transport.

Wie gebruikmaakt van het ASF-netwerk (Vinci Autoroutes), zal 2,19 procent extra moeten ophoesten, bij APRR wordt dat 2,05 procent, zo bevestigden beide concessiehouders aan persbureau AFP. De regering moet de prijsaanpassing wel nog formeel goedkeuren, maar dat is een formaliteit: de contracten tussen de overheid en de concessiehouders voorzien uitdrukkelijk in een “automatische prijsaanpassing” in functie van onder meer de inflatie.

Net als bij ons zitten de consumptieprijzen ook in Frankrijk in de lift. Bleef de inflatie deze zomer nog beperkt tot 1,8 à 1,9 procent op jaarbasis, dan is die in november al gestegen tot 2,8 procent. Ook onze zuiderburen zien de energieprijzen door hun dak gaan. De regering-Castex wil echter niet weten van het bevriezen van de toltarieven, zoals in 2015 werd beslist door de toen bevoegde socialistische minister Ségolène Royal. Die bevriezing zorgde later voor een fikse inhaalbeweging, tot grote woede van de automobilisten en vooral de transportsector.