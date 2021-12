“Het is chaos in de scholen”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke donderdagavond. En dus ligt de maatregel om ze te sluiten vrijdag opnieuw op tafel tijdens het Overlegcomité. Maar doet België het zo slecht vergeleken met andere Europese landen? En wat doen zij meer om het aantal besmettingen lager te houden in het onderwijs?