Donald Trump “woest” op voormalige medewerker die onthulde dat hij net voor debat met Biden positief testte op corona

Donald Trump is naar verluidt “woest” op zijn voormalige stafchef Mark Meadows, die in een nieuw boek schrijft dat de voormalige Amerikaanse president net voor een verkiezingsdebat met Joe Biden positief testte op het coronavirus.

Meadows had in zijn boek ‘The Chief’s Chief’ geschreven dat Trump drie dagen voor zijn eerste debat met Biden positief testte op Covid-19. Een dokter in het Witte Huis zou Trump daarom gevraagd hebben om niet naar het debat en een verkiezingsrally te gaan. Maar nadat Trump bij een tweede test een negatief resultaat kreeg, negeerde hij dat advies en hield hij zijn oorspronkelijke positieve resultaat geheim. Drie dagen na het debat testte Trump opnieuw positief, en moest hij uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen worden.

Volgens Trump is wat Meadows schrijft echter “fake news”: “Het verhaal dat ik Covid had voor of tijdens het eerste debat is onzin. Een test wees zelfs uit dat ik negatief was voor het debat”, klinkt het in een persbericht. Volgens bronnen is Trump dan ook “woest” op Meadows.

Die slikt nu dan ook zijn woorden in. In een interview met de extreemrechtse zender Newsmax zei hij dat “de president gelijk heeft: het is fake news. Uit de context van het boek blijkt dat het gaat om een vals positieve test. Vermoedelijk probeert Meadows zo zijn voormalige baas tevreden te houden, nu de speculaties groeien dat hij in 2024 opnieuw presidentskandidaat zal zijn.