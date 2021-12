Russische troepen aan de grens met Oekraïne, dreigende taal van de Amerikaanse buitenlandminister en voor miljarden euro’s aan wapens die naar Oekraïne gesluisd worden. Wat is er aan de hand in het oosten? Moeten we opnieuw vrezen voor een Koude Oorlog? En wat als Poetin straks Oekraïne binnenvalt?