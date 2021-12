Niemand in Europa komt in de buurt van het indrukwekkende doelpuntensaldo van Ajax

Bam: 5-0. Ajax maakte donderdagavond in een lege Johan Cruijff ArenA brandhout van Willem II. Voor de zevende keer dit seizoen won de Nederlandse landskampioen in de eigen Eredivisie met minstens forfaitscore. Het doelsaldo na 15 matchen: 48 goals gemaakt, amper 2 tegen.

NEC, Vitesse, Fortuna Sittard, PSV, RKC en nu ook Willem II. Allemaal kregen ze dit seizoen al een 5-0 om de oren van Ajax. SC Cambuur werd op 18 september zelfs getrakteerd op een droge 9-0. Met 48 gemaakte goals in 15 matchen doet geen enkele leider in één van de grote Europese voetbalcompetities beter dan Ajax. Enkel Bayern München kan met 42 gescoorde goals in 13 wedstrijden nog in de buurt komen. De Duitse Rekordmeister slikte dit seizoen echter ook al 13 tegengoals, dat zijn er 11 meer dan Ajax.

De Ajax-defensie slikte in de Eredivisie slechts twee schamele tegentreffers. Op de tweede speeldag op het veld van Twente (1-1) en begin oktober thuis tegen Utrecht (0-1). Die twee tegengoals leidden dus ook twee keer puntenverlies in. Ajax speelde bovendien al twee keer 0-0 tegen kleintjes Heracles en Go Ahead Eagles. De trotse club uit de hoofdstad staat ondanks het ongeëvenaarde doelpuntensaldo van +46 nog niet los aan kop van de Eredivisie. Ajax telt vier punten meer dan eerste achtervolger Feyenoord en vijf meer dan PSV, maar die twee teams hebben nog een wedstrijd te goed.

Ook in de Champions League pakt Ajax uit met een perfect rapport. Vijf matchen, vijf keer gewonnen. Met een positief doelpuntensaldo van +13 dankzij 16 gemaakte goals en amper 3 tegendoelpunten. Daar doet enkel Bayern München met een doelpuntensaldo van +16 beter (19 keer gescoord, 3 treffers tegen).

Leiders in de belangrijkste competities

Nederland: Ajax (na 15 speeldagen): doelsaldo: 48-2: +46

Duitsland: Bayern München (na 13 matchen): doelsaldo: 42-13: +29

Engeland: Chelsea (na 14 matchen): doelsaldo: 33-6: +27

België: Union (na 16 matchen): doelsaldo: 41-17: +24

Rusland: Zenit (na 16 matchen): doelsaldo: 41-17: +24

Italië: Napoli (na 15 matchen): doelsaldo: 32-9: +23

Portugal: FC Porto (na 12 matchen): doelsaldo: 30-8: +22

Spanje: Real Madrid (na 15 matchen): doelsaldo: 35-15: +20

Frankrijk: PSG (na 16 matchen): doelsaldo: 35-15: +20

Turkije: Trabzonspor (na 14 matchen): doelsaldo: 29-11: +18