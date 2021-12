Nieuwe Bob-campagne vraagt iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen

In ons land gebeuren nog elke dag gemiddeld 12 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol. Op nieuwjaarsdag zijn er dat zelfs gemiddeld 26. Het is bovendien opvallend dat in 2020 bijna de helft van de ongevallen met een bestuurder onder invloed een ongeval was waarbij geen tegenpartij was betrokken.

De nieuwe Bob-camapgne vraagt via een radiospot en video’s op sociale media dat elke bestuurder spontaan zijn engagement opneemt en zegt: “Deze keer ben ik Bob!”. Verkeersinstituut Vias benadrukt - samen met haar partners vzw Belgische Brouwers, verzekeringsfederatie Assuralia en de federale en lokale politie - dat op voorhand afspraken maken essentieel is. “De bestuurder moet zich ervan bewust zijn dat hij of zij op elk moment en op elke locatie gecontroleerd kan worden”, vertelt Michaël Jonniaux, korpschef van de lokale Brusselse politiezone Montgomery.

Zanger Joris Van Rossem, beter gekend als Metejoor, is dit jaar ambassadeur van de Bob-campagne. Hij twijfelde geen moment, want 11 jaar geleden werd een vriend van hem aangereden door een dronken chauffeur en zo raakte de man voor het leven verlamd. Metejoor neemt zelf zijn engagement, want via een wedstrijd kan je hem een avond als Bob winnen.