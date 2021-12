Minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer wordt nieuwe kanselier van Oostenrijk

De stoelendans werd in gang gezet toen voormalig bondskanselier Sebastian Kurz in oktober zijn mandaat ter beschikking had gesteld. Kurz kondigde donderdag bovendien aan ook zijn ambt van partijvoorzitter terug te geven en zich volledig uit de politiek te zullen terugtrekken. De voormalige “wonderboy van de Oostenrijkse politiek” heeft af te rekenen met beschuldigingen van corruptie. Zo wordt hij ervan beschuldigd overheidsgeld te hebben gebruikt om peilingen te manipuleren in zijn voordeel, waardoor hij de leider van de ÖVP kon worden en daarmee ook bondskanselier.

Zijn mandaat als kanselier werd overgenomen door zijn vertrouweling Schallenberg. Die kondigde donderdag echter aan te zullen stoppen als kanselier: hij is van mening dat de kanselier ook partijvoorzitter hoort te zijn, een post die Schallenberg zelf niet ambieerde. Schallenberg zal nu opnieuw minister van Buitenlandse Zaken worden.

Nehammer krijgt de opdracht om de rust in de regeringscoalitie die sinds begin 2020 aan de macht is, terug te laten keren. Hij moet wel nog formeel worden ingezworen als bondskanselier door president Alexander Van der Bellen. Voor zijn rol als partijvoorzitter moet hij nog groen licht krijgen op een partijcongres. De promotie van Nehammer zal gepaard gaan met een stoelendans in de regering, want donderdagavond kondigde ook Gernot Blümel, de minister van Financiën, reeds aan de politiek voor bekeken te zullen houden.