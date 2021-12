Kan de federale regering of het Overlegcomité zomaar beslissen om de kleuter- en lagere scholen voor 10 dagen te sluiten? Is dat geen bevoegdheid van de deelstaten en Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA)? België is institutioneel altijd al een ingewikkeld geweest en er is altijd wel een reeks uitzonderingen op de algemene regel, waarover dan nog eens afwijkende regels bestaan. Ook hier is dat het geval.