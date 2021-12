Twee aanhoudingen in onderzoek rond illegale tewerkstelling door Aalsters bouwbedrijf

In een onderzoek rond illegale tewerkstelling, uitbuiting en detacheringsfraude door een bouwbedrijf uit Aalst zijn dinsdag op een tiental adressen in Oost-Vlaanderen en Antwerpen huiszoekingen uitgevoerd en twee verdachten aangehouden. Dat meldt de federale politie vrijdag.

De inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) detecteerden signalen dat het bouwbedrijf zich mogelijk inliet met detacheringsfraude en illegale tewerkstelling. “Uit onderzoek bleek dat het betrokken bouwbedrijf werkt met werknemers uit onder andere Hongarije, Roemenië, Moldavië en Oekraïne, die via bedrijven in Hongarije en Slovakije in België worden tewerkgesteld”, zegt de federale politie.

“De verantwoordelijke van sommige van die bedrijven is een Hongaarse man uit Eeklo. Er waren echter aanwijzingen dat deze arbeiders rechtstreeks werden aangestuurd door het bouwbedrijf, dat de bedrijven in het buitenland mogelijk postbusconstructies zijn, en er ook sprake kon zijn van illegale tewerkstelling.”

Dinsdag werden 11 gelijktijdige huiszoekingen uitgevoerd in Aalst, Eeklo, Denderbelle, Maldegem en Antwerpen. Bij de actie werden twee vermoedelijke organisatoren opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die hen onder aanhoudingsmandaat plaatste. Het gaat om een 52-jarige man uit Aalst en een 41-jarige Hongaarse man uit Eeklo. De raadkamer bevestigde vrijdag de aanhoudingen.

In Aalst, Eeklo en Denderbelle werden in totaal 33 werknemers aangetroffen. “Ze werden verhoord over hun arbeids- en leefomstandigheden. De eerste vaststellingen tonen aan dat er mogelijk sprake kan zijn van sociale fraude, detacheringsfraude, uitbuiting en het gebruik van valse documenten. De arbeiders zijn vooral afkomstig uit Roemenië en Moldavië. Op beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken werden 11 personen overgebracht naar Steenokkerzeel met het oog op repatriëring, en 13 personen kregen het bevel het grondgebied te verlaten. Bij de verdachten werden valse arbeidsdocumenten, verboden wapens, 49.000 euro aan cash geld en een luxevoertuig in beslag genomen”, meldt de politie.