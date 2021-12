Zedelgem verwijdert omstreden monument na advies van internationaal expertenpanel: “Nooit intentie om eerbetoon te brengen aan naziregime”

Afgelopen zomer deed het monument in Zedelgem al heel wat stof opwaaien. Het kwam er drie jaar geleden om de Tweede Wereldoorlog te herdenken, maar een dossier in de Belgische editie van het Franse tijdschrift Paris-Match leidde tot commotie. Het beeld zou Letse krijgsgevangenen van het voormalige kamp in Zedelgem vereren die aan het Oostfront meevochten met de Duitsers. Bovendien werd het plein waarop het standbeeld staat, gedoopt tot Brividaplein, wat Lets voor ‘vrijheid’ is.

De gemeente Zedelgem riep daarop een internationaal panel samen van vijftien deskundigen met expertise in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en zijn nalatenschap. De gemeente vroeg het panel advies over hoe om te gaan met de controverse rond het monument en ook over de ontwikkeling van het voormalige terrein van een groot krijgsgevangenkamp op de site Vloethemveld.

In de eerste plaats beveelt het panel aan het monument te verwijderen. Verder beveelt het een reflectiefase aan om een nieuwe bestemming voor ‘De Letse Bijenkorf’ te onderzoeken. Daarbij benadrukt het panel dat er uiterst zorgvuldig te werk moet worden gegaan. De experten vinden dat de site Vloethemveld een innovatief herdenkingsproject van Europese betekenis moet worden.

De gemeente nam eerder al het duidingsbord bij het monument weg en veranderde ook de naam van het plein terug naar de oorspronkelijke naam, ‘Peerdenbilk’. Nu neemt het ook het kunstwerk weg en wordt een reflectieperiode ingelast. Daarin zal de gemeente verder beroep doen op het begeleidingscomité. Zedelgem wil ook met alle partijen overleggen om zo een permanente oplossing en locatie voor het monument te vinden.

“De gemeente wil deze geschiedenis niet uit de weg gaan, maar dit samen met het nieuwe opgebouwde internationale netwerk verder uitspitten en onderzoeken. Zoals ook geconcludeerd door de experten, was het nooit de intentie van de gemeente om met de oprichting van dit kunstwerk een eerbetoon te brengen aan het naziregime, bepaalde oorlogsmisdaden goed te praten of mensen doelbewust te kwetsen”, schrijft de gemeente nog in een reactie.