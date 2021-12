Wedstrijd van Belenenses na corona-uitbraak nu wel uitgesteld

De volgende competitiewedstrijd van de Portugese voetbalclub Belenenses, dat een week geleden tegen Benfica met slechts negen spelers moest beginnen vanwege een uitbraak van het coronavirus, is uitgesteld. Dat heeft de organisatie van de Primeira Liga vrijdag bekendgemaakt.

“De wedstrijd tussen Belenenses en Vizela, maandag op de 13e speeldag van het kampioenschap, is uitgesteld tot 2 januari”, aldus de Primeira Liga in een verklaring. “Dit nadat de gezondheidsautoriteiten de isolatie van het team van Belenenses hadden afgekondigd. Na deze maatregel, en omdat Belenenses niet over het minimum aantal spelers beschikt, heeft de Liga het uitstel van de wedstrijd goedgekeurd.”

Belenenses kon afgelopen zaterdag vanwege het grote aantal coronabesmettingen slechts met negen spelers aantreden in de competitiewedstrijd tegen het Benfica van Jan Vertonghen. Die match werd kort na de rust stilgelegd bij een 0-7 stand omdat bij Belenenses na enkele blessures nog maar zes spelers op het veld stonden. Volgens het Portugese gezondheidsinstituut reisde een van de besmette spelers onlangs af naar Zuid-Afrika en bracht zo de nieuwe omicronvariant mee naar Portugal.