Libanese minister kondigt ontslag aan na omstreden uitspraak over Jemen

De Libanese minister die met een uitspraak over de oorlog in Jemen een zware diplomatieke crisis met de Golfstaten uitlokte, heeft vrijdag zijn ontslag aangekondigd “om Libanon een kans te geven”.

Saoedi-Arabië riep eind oktober zijn ambassadeur terug uit Beiroet en wees de Libanese ambassadeur uit naar aanleiding van uitspraken van Kurdahi over de militaire interventie van Riyad in Jemen, waarbij hij de pro-Iraanse Houthi-rebellen verdedigde. Nog drie andere Golfstaten, met name Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit, troffen vergeldingsmaatregelen tegen Beiroet.

Net voor hij in september minister werd, zei Kurdahi in een tv-interview dat de door Iran gesteunde Houthi’s zichzelf verdedigden tegen “buitenlandse agressie”. Daarop riepen Saoedi-Arabië en andere Golfstaten hun ambassadeurs terug uit Libanon. De Saoedische regering verbood ook alle import uit Libanon, waardoor de al ingestorte Libanese economie nog verder wegzonk.

“Ik neem deze namiddag ontslag”, zei minister van Informatie George Kurdahi. “Ik wil me niet aan deze post vastklampen, als dit gebaar nuttig kan zijn, wil ik een kans geven aan Libanon.” Het ontslag valt samen met een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Abu Dhabi, Qatar en Saoedi-Arabië. Kurdahi zei te hopen dat zijn ontslag samen met het bezoek van Macron een uitweg uit de politieke impasse zal bieden.