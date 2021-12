Café Charlatan reageert op aantijgingen van seksueel geweld: “Onze kop steekt écht niet in het zand”

“Toen ik de Charlatan wou verlaten, moest ik mijn glas inruilen voor een beker, in ruil voor een kus en een knuffel.” Of: “Nog nooit naar de Charlatan kunnen gaan zonder ongewenst aangeraakt te worden.” Het zijn maar enkele getuigenissen die meldet.org verspreidde over grensoverschrijdend gedrag in de Charlatan. Zaakvoerder Gerald Claes werd er zelfs van beschuldigd een oogje toe te knijpen.

Via Facebook reageert Charlatan vrijdag voor het eerst op de beschuldigingen. “Wij gaan er prat op een laagdrempelig huis te zijn waar iedereen welkom is om zich te ontspannen zonder onderscheid naar kleur, geslacht, geaardheid, overtuiging of afkomst … Dat er meldingen over Charlatan verschijnen, net zoals over zoveel andere plekken in het Gentse nacht- en dagleven, blijft pijnlijk, in de eerste plaats voor de slachtoffers, maar het kan bezwaarlijk een argument zijn om ons proces te voeren via sociale media.”

Workshops

Charlatan zegt dat het personeel recent nog een workshop rond grensoverschrijdend gedrag volgde en actief inzet op persoonscontrole en security management. “En er hangen verschillende posters in het café waarop we bezoekers aanmanen om grensoverschrijdend gedrag te melden en er samen met ons tegenin te gaan.”

“Wij zijn ons zeer bewust van dit universele probleem en veroordelen dan ook elke vorm van grensoverschrijdend gedrag. Daar werken we al jaren aan. We gaan ons als Charlatan sowieso blijven inzetten voor een bruisend, verbindend én veilig Gents nachtleven. Als je iets ongewenst meemaakt of ziet, laat het ons weten! Onze kop steekt écht niet in het zand. We willen hier samen blijven werk van maken.”