B&B-uitbaatster veroordeeld tot 10 jaar opsluiting voor doodsteken echtgenoot: “Ze ontnam haar dochter haar vader”

Na vier uur beraadslaging had de jury van het Oost-Vlaamse hof van assisen Christel Troffaes (60) donderdagnacht al schuldig verklaard aan doodslag op haar man Dirk Zegers (61). Geen moord dus. “Het is niet aangetoond dat beschuldigde handelde met voorbedachten rade”, klonk het verdict.

Vrijdagochtend hernam de zitting met de pleidooien over de strafmaat. Aanklager Eva Brantegem vorderde 18 jaar opsluiting voor Christel Troffaes. “De straf moet een signaal zijn naar Christel Troffaes, want door haar wangedrag heeft ze Dirk Zegers de doodstraf opgelegd. Zij mocht niet als rechter spelen.”

De aanklager richtte zich persoonlijk naar de beschuldigde. “Ik ben me bewust dat u geen makkelijk leven heeft gehad. Ik onderschat de impact van psychisch geweld echt niet. Maar je kan niet alles op Dirk steken. Het is niet zijn schuld dat u een alcoholprobleem had.”

Ze verweet Christel Troffaes ook een gebrek aan schuldinzicht. “Tot gisteren had ik dat gevoel absoluut wel. Maar nu ben ik daar niet meer van overtuigd. Ze heeft geprobeerd de verantwoordelijkheid volledig in de schoenen van Dirk te schuiven. Iemand die een ander persoon doodt met twee messteken en dan hoopt op een gevangenisstraf van één tot vijf jaar, dat blijkt van weinig schuldinzicht.”

Verzachtende omstandigheden

Nina Van Eeckhaut en Raan Colman hadden donderdag tijdens een sterk pleidooi de “uitlokking” gepleit. De jury aanvaardde dat niet, maar de verdediging bleef er vrijdag bij dat de feiten in een specifieke context zijn gebeurd. “Die vrouw kwijnde duidelijk weg. We blijven erbij dat het om een opwelling gaat. Als je achttien jaar geeft, dan kan je achttien jaar zitten. Dat is de realiteit.”

De verdediging vroeg de jury daarom om rekening te houden met verzachtende omstandigheden zoals haar blanco strafregister en leeftijd.

Het assisenhof hield daar na beraadslaging ook effectief rekening mee. Christel Troffaes werd na de middag uiteindelijk veroordeeld tot 10 jaar opsluiting. “Het gaat om bijzonder ernstige en gruwelijke feiten”, sprak voorzitter Jurgen Coppens. “Het slachtoffer was niet alleen haar echtgenoot, maar hij was ook de vader van haar dochter. Zij is haar vader ontnomen.”

Zelf ook een aandeel in slechte thuissituatie

Anderzijds werd dus rekening gehouden met die verzachtende omstandigheden, zoals haar 60-jarige leeftijd en blanco strafregister. “Mevrouw Troffaes wordt omschreven als behulpzaam, niet-egoïstisch, volhardend en impulsief”, klonk het nog in het arrest. “Er was sprake van verregaand toenemend verbaal en fysiek partnergeweld, gekoppeld aan alcoholmisbruik. Maar ze had daar ook zelf een aandeel in. Dat blijkt uit de geloofwaardige en genuanceerde verklaring van haar dochter Silke.”

De voorzitter zei nog tegen Christel Troffaes dat hij hoopt dat ze haar straf ondergaat. Maar dat ze ook moet beseffen dat ze nog een kans krijgt. “Ik hoop dat u dat zal respecteren en dat uw dochter de kans krijgt te beslissen of en op welk tempo het contact hersteld kan worden.”