Vincent Kompany na twee zeges op rij: “Winnen moet gewoonte worden, maar daar zijn we nog absoluut niet”

Er is weer wat ademruimte op Anderlecht. Niet dat paars-wit op Charleroi en Seraing zo denderend voetbalde, maar het kon wel eindelijk nog eens twee overwinningen op rij boeken. Vincent Kompany, die zondag met Anderlecht Zulte Waregem ontvangt, hoopt het voortaan vaker mee te maken. “Winnen moet een cultuur worden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”

Anderlecht blijft Anderlecht en dus is mooi voetballen belangrijk, en toch kunnen lelijke zeges ook al eens deugd doen. “Elke overwinning kan een kantelpunt betekenen richting de volgende overwinning”, beseft Vincent Kompany. “We moeten vasthouden wat we goed doen en verbeteren wat niet goed is. De stabiliteit leveren van tegen Charleroi en het voetbal vanaf de twintigste minuut tegen Seraing, dat zou ideaal zijn.”

Dat van die twintigste minuut is wel geen onbelangrijke nuance. Paars-wit heeft de slechte gewoonte om zeer matig aan wedstrijden te beginnen. “In Seraing waren het onze meest ervaren spelers die twee strafschoppen weggaven, dus het verhaal van de jeugdzondes kan ik deze keer niet brengen”, beseft Kompany. “In bijna elke wedstrijd laten we wel momenten van bravoure zien, maar daar moeten we voortaan ook mee beginnen om het vervolgens 95 minuten lang vol te houden. Als we compromisloos spelen, kunnen we in de toekomst misschien zelfs genieten van sommige wedstrijden. Dat is tot nu toe nog niet vaak gelukt.”

Zirkzee niet slecht

Los van de kwaliteit van het spel, hoopt Kompany natuurlijk dat het de komende maanden nog vaker gebeurt dat Anderlecht twee keer op rij wint. “Winnen moet een gewoonte worden, een cultuur”, klinkt het. “Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarvoor moet je er elke dag staan zonder het een keer te laten hangen. Daar zijn we absoluut nog niet.” Olsson, die in de beker ontbrak, en Refaelov, die vervangen werd met krampen, lijken alvast speelklaar te geraken. “Ze hebben allebei gewoon meegetraind”, zei de RSCA-coach daarover.

En wat dan met Zirkzee? Die is fit, maar maakt de laatste tijd geen al te scherpe indruk. “Slechte vorm zou ik het niet noemen”, aldus Kompany. “Aanvallers moeten soms wat geduld hebben. Zelfs in een slechte wedstrijd kan je twee keer scoren en weer vertrokken zijn. Maar als je de Nederlandse U21 meetelt, zit Joshua dit seizoen al aan vijftien goals. Niet slecht hé, begin december?” En toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat het Zirkzee soms wat aan drive lijkt te ontbreken. “Het enige wat ik daarover kan zeggen, is dat ik alles benoem wat ik opmerk bij een speler”, besloot Kompany cryptisch.