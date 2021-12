In Tongeren staat een man al voor de derde keer terecht voor een moord. Maar voor die eerste twee werd hij nooit veroordeeld. Want er was telkens een groot probleem: er was geen lijk. En ook in dit proces, dat draait rond de moord op de Limburger Ronny Vandereycken, is de vraag weer dezelfde: als Ronny vermoord is, waar is dan het lichaam?