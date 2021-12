Geen K3 en Spring in het Sportpaleis, Studio 100 stelt ‘Rewind party’ uit: “Een mokerslag”

Gert Verhulst, Hans Bourlon en Anja Van Mensel, de bestuurders van Studio 100, stuurden na de persconferentie van het Overlegcomité een gezamenlijk statement uit. “We verwachtten in totaal 100.000 bezoekers voor onze Rewind-shows en Grote Sinterklaasshows in het Sportpaleis dit weekend, maar de shows gaan niet door. De maatregelen gaan pas zaterdag in maar de gouverneurs kunnen ook voor vanavond nog ingrijpen. Dat maakt de situatie dermate onzeker dat wij genoodzaakt zijn om ook vanavond te cancelen.”

“Maandenlang hebben we er naar uitgekeken. Alles is gerepeteerd, het podium is opgebouwd, het licht hangt, de kostuums zijn klaar. Opnieuw een mokerslag voor ons bedrijf en alle medewerkers die hun hart en ziel in de voorbereiding hebben gestoken.”

“Ook voor veel gezinnen met kinderen, die uitkeken naar een uitstapje met de Sint is dit sneu maar de Sint laat niemand in de steek en we werken, samen met Proximus aan een alternatief (een variant op de show zal zondag vanaf 10.30 uur uitgezonden worden op Proximus-zenders Pickx Live en Pickx+. Ze worden allemaal gecontacteerd in de loop van de volgende weken. En ook voor de jongeren die samen een feestje zouden bouwen, is het balen. Aan hen beloven we: het feestje zal er komen, alleen zal het niet dit weekend zijn.”

“In het Studio 100 pop-Up theater is de situatie anders, daar blijven de voorstelling van dit weekend doorlopen. Iedereen die een ticket heeft voor Daens, de musical, vanaf maandag, zal gecontacteerd worden en verplaatst worden naar een latere datum.”