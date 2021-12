Reacties onderwijsveld na beslissingen Overlegcomité: “Als het moet, dan moet het”

De beslissingen van het Overlegcomité vrijdag lokken heel wat reacties uit. Zo ook in het onderwijs. Want daar moeten kinderen vanaf zes jaar voortaan ook een mondmasker dragen. Maar klassen moeten ook sneller in quarantaine, er moeten verplicht CO2-meters komen en het secundair schakelt over op een hybride vorm van onderwijs. Voor het kleuter- en lager onderwijs gaan de deuren al dicht op 20 december.

“Aanvaardbaar” volgens het Katholiek Onderwijs

Het maatregelenpakket dat nu voorligt, moet helpen om de coronacrisis te bedwingen. Ze zijn aanvaardbaar. Dat heeft Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, aan de VRT gezegd in een reactie op de maatregelen die het Overlegcomité vrijdag heeft genomen.

“We hadden gezegd dat alle maatregelen die virologisch nodig zijn, hoe moeilijk ook, zeker bespreekbaar waren. We zijn geen voorstander van de mondmaskerplicht vanaf zes jaar, maar als het moet, dan moet het, maar liefst zo kort mogelijk.”

“Voor een aantal basisscholen zullen deze maatregelen moeilijk toe te passen zijn, dus die zullen in afstandsonderwijs gaan”, zegt Boeve nog.

Boeve is ook blij met de “hybride” aanloop naar de examens in het secundair onderwijs.

Over de noodopvang in scholen tijdens de extra week kerstvakantie, zegt Boeve dat het nog uitgeklaard moet worden: “Ik heb begrepen van de minister-president dat het gaat om een extra week kerstvakantie en in andere vakantieperiodes voorzien we ook geen noodopvang.”

Dubbel gevoel bij het Gemeenschapsonderwijs

De koepel van het gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen (GO!) heeft een dubbel gevoel bij de extra maatregelen die het Overlegcomité vrijdag genomen heeft voor het onderwijs. Dat zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!.

“Dat kinderen vanaf zes jaar een mondmasker zullen moeten dragen, dat is geen fijne maatregel, maar ze kan helpen om de circulatie tegen te gaan,” aldus Pelleriaux. “Men grijpt ook in vanaf twee besmettingen in een klas in plaats van drie, waardoor men sneller op de bal zal spelen.”

Dat de kerstvakantie een week langer wordt gemaakt en basisscholen dus sluiten vanaf 20 december noemt Pelleriaux dan weer geen goed compromis. “Het is positief voor de leerkrachten en directies, die het momenteel ontzettend zwaar hebben. Maar we vragen ons wel af of dat virologisch gezien zal helpen en we verliezen natuurlijk ook wel onderwijstijd.”

Pelleriaux wijst erop dat scholen of klassen ook de komende weken nog wel gesloten kunnen worden door besmettingen of door organisatorische problemen.

