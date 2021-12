Wesley Sonck en dochter Amy: “Als er iemand commentaar levert op haar uitdagende foto’s, ben ik het wel”

Niets zo relatief als populariteit. Op Instagram doet Amy Sonck (21) haar vader met welgeteld 110.700 volgers de broek af, maar in het park van Ninove is het nog altijd Wesley Sonck (42) die wordt herkend, van werkman tot spelend kind. Een interview drong zich op, zeker nu “de dochter van Wesley Sonck” een begrip is geworden, na die ene foto en de plaagstoten van onder anderen Pedro Elias, de man die met vader Sonck het commentaar levert in De container cup.