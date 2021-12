Bedrijfswereld verdeeld na beslissingen Overlegcomité: “Enige positieve is dat we eens niet de zwartepiet hebben doorgeschoven gekregen”

LEES OOK. OVERZICHT. Nieuwe coronamaatregelen na Overlegcomité: langere kerstvakantie en mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Unizo pleit voor “maximale steun”

Voor ondernemersorganisatie Unizo is het logisch dat het Overlegcomité ditmaal het meest heeft ingegrepen in de scholen, “gezien zij de motor van de huidige besmettingsgolf zijn”. Dat zegt Unizo-topman Danny Van Assche. Even logisch is het volgens hem dat er geen bijkomende maatregelen worden opgelegd aan sectoren als de horeca, de detailhandel, de fitnesscentra... “waar al maximale preventiemaatregelen gelden”.

Unizo pleit wel opnieuw voor “maximale steun” voor zwaar getroffen sectoren als de discotheken, de events en de cultuursector, en noemt een verplichte vaccinatie “onvermijdelijk”.

“Hopelijk ziet iedereen nu in hoe belangrijk het is om alle veiligheidsmaatregelen rigoureus te volgen en zo te vermijden dat we alsnog in een strengere lockdown zouden gaan”, besluit Van Assche.

Voka vraagt opvang bij sluiting scholen

Als de basisscholen een week vroeger sluiten voor de eindejaarsperiode, dan moet er in opvang voorzien worden voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van werknemers die niet kunnen thuiswerken. Dat zegt ondernemersorganisatie Voka vrijdag.

Voka wijst erop dat de continuïteit bij vele ondernemingen nu al onder druk staat omdat werknemers ziek zijn of in quarantaine zitten. “Onze ondernemingen moeten kunnen blijven draaien”, klinkt het.

De werkgeversorganisatie herhaalt ook haar pleidooi voor steunmaatregelen voor getroffen sectoren (events, cultuur, ontspanning ...), zoals tijdelijke werkloosheid corona en het Vlaamse beschermingsmechanisme, waarbij bedrijven met sterk omzetverlies financiële steun krijgen.

“We mogen bedrijven en sectoren niet laten kapseizen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De ondersteuningsmaatregelen hebben hun nut bewezen en moeten worden verlengd of opnieuw worden ingevoerd. De steunmaatregelen moeten de getroffen sectoren en hun toeleveranciers ondersteunen.”

Samen met ondernemersorganisatie Unizo vraagt ook Voka dat de overheden de coronacrisis structureler zouden aanpakken, in plaats van “zigzaggen van het ene naar het andere Overlegcomité”.

Bij Voka pleit men voor een coronabarometer. “Dat instrument moet de samenleving op voorhand een zicht geven op welke maatregelen er genomen zullen worden bij het bereiken van bepaalde grenswaarden.”

Coronamaatregelen in horeca ongewijzigd, sector reageert gemengd

“Na het overleg deze week is nu een snelle beslissing over de steunpakketten cruciaal, zo is er beschermingszekerheid voor onze ondernemers. Maar we willen ook duidelijkheid over de feestdagen, zodat de sector zich kan organiseren”, reageert Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. De belangenvereniging zat samen met de overheid om het “Horeca #Baxter-plan” te bespreken. Volgens De Caluwe is zo’n stabiel kader op lange termijn dringend nodig.

Erik Beunckens van de Federatie van Cafés van België ziet weinig reden om te juichen. “Het enige positieve is dat we voor een keer eens niet de zwartepiet hebben doorgeschoven gekregen, maar die hebben we wel al lang.” Volgens Beunckens draaien veel ondernemers zware verliezen en ook hij vraagt steunmaatregelen. “Experts raden aan om de horeca te sluiten. Wij zouden onze verantwoordelijkheid wel willen nemen, maar enkel als er ondersteuning komt, maar dat is nu niet het geval.”

Steven Rosseel van de Belgian Restaurants Association is tevreden dat er niets verandert voor de restaurants en tavernes, maar waarschuwt wel voor de impact op cateringbedrijven. “Zij kunnen het moeilijk krijgen omdat grote feesten en evenementen met meer dan 200 mensen binnen worden verboden. Met het sluitingsuur en het beperkt aantal mensen aan tafel is het voor restaurants ook niet vanzelfsprekend, maar wel nog steeds haalbaar.”

NSZ “opgelucht” voor horeca en winkels

Ondernemersorganisatie NSZ is opgelucht dat het Overlegcomité geen verdere beperkingen heeft opgelegd aan de horeca en de handelaars. “Vlak voor de kerstvakantie zou het een ramp zijn geweest als horeca-uitbaters om 20 uur zouden moeten sluiten of als winkels een beperking van het aantal klanten zouden moeten opleggen”, zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.

De organisatie betreurt wel dat binnenevenementen beperkt worden tot maximaal 200 mensen. “De evenementensector, die het afgelopen anderhalf jaar al enorm te lijden heeft gehad onder de coronasituatie, zal opnieuw een grote klap te verwerken krijgen en dat terwijl zij duidelijk het best geplaatst zijn om voor een veilig evenement te zorgen”, klinkt het.

Net als andere ondernemersorganisaties vraagt het NSZ aan de overheden om werk te maken van steunmaatregelen voor de getroffen sectoren. En ze vraagt om in het vervolg het “paniekvoetbal”, met drie Overlegcomités in drie weken, achterwege te laten.

