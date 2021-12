Alexander De Croo: “Deze oefening gaat verder dan het schrijven van een nota”

De zoektocht binnen het Overlegcomité naar maatregelen tegen de vierde coronagolf die doeltreffend maar tegelijk ook haalbaar zijn, is een moeilijke oefening. Dat heeft premier Alexander De Croo na afloop gezegd. “Dit soort oefeningen gaat verder dan het schrijven van een nota”, verwees hij naar het expertenadvies. “Hoe zorgen we ervoor dat (de maatregelen) doorgevoerd kunnen worden en dat mensen zich er ook aan kunnen houden?”

Het was de hoogste tijd dat het Overlegcomité sterke maatregelen nam, zei De Croo. Op intensieve zorgen zijn vier op de tien bedden momenteel ingenomen door coronapatiënten, wat een impact heeft op andere patiënten, van wie de zorg moet worden uitgesteld. “Maar ook in het onderwijs en in de bedrijven is het moeilijk, in het bijzonder voor de mensen die uitvallen. In heel veel organisaties is het systeem aan het kraken. Heel veel mensen zitten boven hun pijngrens, en die situatie is niet langer houdbaar. Daarom hadden we maar één opdracht: bijsturen, hoe graag we het ook anders hadden gewild. Het kan niet dat de besmettingstrein aan die snelheid blijft verdergaan.”

In het advies dat de experten van de GEMS en het coronacommissariaat donderdag bezorgden, werd onder meer gepleit voor een sluiting van het basisonderwijs gedurende minstens tien dagen. Horecazaken zouden al om 20 uur de deuren moeten sluiten. Die maatregelen haalden het vrijdag niet. Wel starten het kleuter- en het lager onderwijs de kerstvakantie een week vroeger, maar de geldende regels voor horecazaken veranderen niet. Er komen ook geen strikte regels om het aantal sociale contacten te beperken.

“We moeten opletten dat we mensen niet volledig in isolement duwen op een moment van het jaar dat dat niet zo evident is”, zei De Croo. “Het is zoeken naar een wankel evenwicht, en ik stel vast dat alle landen moeite hebben om dat te vinden. Ik gebruik dat niet als excuus, maar het is een moeilijke oefening. Dit soort oefeningen gaat verder dan het schrijven van een nota. Hoe zorgen we ervoor dat (de maatregelen) doorgevoerd kunnen worden en dat mensen zich er ook aan kunnen houden? Ik zit niet in het Overlegcomité met de bedoeling mensen dingen te doen slikken die ze niet willen slikken.”

Verregaand, maar haalbaar

De maatregelen voor de kinderen van 6 tot 12 jaar, waar het virus momenteel het sterkste circuleert, zijn weliswaar verregaand, maar haalbaar, zei De Croo. “De uitbreiding van de mondmaskerplicht naar 6 jaar hebben we integraal overgenomen van de experten. Maar beslissen om hele groepen kinderen vanaf maandag niet meer naar school te sturen, is op papier makkelijk te nemen, maar in werkelijkheid een stuk moeilijker. (...) Scholen sluiten is de laatste maatregel die je moet nemen.”

Voor de 6- tot 12-jarigen komt er niet alleen vanaf zaterdag de verplichting om een mondmasker te dragen waar dat tot nu ook al voor jongeren en volwassenen het geval was, maar vanaf maandag 6 december zullen er ook op hun scholen een aantal nieuwe maatregelen gelden. Ze zullen ook daar een mondmasker moeten dragen, in elke klas zal verplicht een CO2-meter moeten hangen, vanaf twee besmettingen zal een klas moeten sluiten, alle buitenschoolse activiteiten worden verboden en ouders krijgen de aanbeveling hun kinderen regelmatig te (zelf)testen. Maar ook zet het kleuter- en het lager onderwijs de kerstvakantie dus een week vroeger in, namelijk op maandag 20 december.

“In de doelgroep waar het nodig is, nemen we zeer doortastende maatregelen”, zei De Croo. “Epidemiologisch is het logisch dat je een periode creëert waarin geen besmettingen kunnen plaatsvinden. Dat doen met een uitbreiding van de vakantie hebben we in het verleden nog gedaan en dat was een succes.” Alle nieuwe beslissingen waren noodzakelijk, besloot de premier.