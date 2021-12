Twee nijlpaarden van Antwerpse Zoo besmet met coronavirus

Vorig jaar werden alle zoogdieren in Zoo Antwerpen nog getest op het coronavirus en werd er geen COVID-19 gesignaleerd in de dierentuin. Nu is er dus toch een eerste geval opgedoken, bij de nijlpaarden dan nog wel. “De dieren proestten wat snotjes uit, die ik uit voorzorg op bacteriën liet testen”, zegt dierenarts Francis. “Het resultaat was negatief, maar gezien de actualiteit, nam ik toch de extra stap om de stalen ook op COVID-19 te laten testen, met dit uitzonderlijke resultaat. Naar mijn weten is dit de eerste keer bij deze diersoort. Wereldwijd is dit virus vooral gemeld bij mensapen en katachtigen.”

Het nijlpaardengebouw werd volgens de Zoo onmiddellijk afgesloten voor bezoekers en de verzorgers werden getest en bleken negatief. De veiligheidsmaatregelen werden ook aangescherpt. Buiten het dragen van mondmaskers en het ontsmetten van schoenen, dragen de medewerkers nu ook veiligheidsbrillen in het contact met de dieren, vermijden ze het contact met andere verzorgers en dieren en leggen ze dagelijks een sneltest af. Tot de nijlpaarden negatief testen, blijft het gebouw gesloten voor bezoekers.

Volgens de Zoo stellen Imani en Hermien het intussen wel goed. De oorzaak van de besmetting is niet duidelijk: geen van de verzorgers toonde onlangs symptomen van COVID-19 en het is nu onmogelijk om te achterhalen of ze op een bepaald moment het virus asymptomatisch hebben overgedragen.