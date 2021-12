Genk-coach John van den Brom voor trip naar Mechelen: “Ik voel mij nog gesteund, anders zat ik hier nu niet”

Een opsteker in zware tijden voor KRC Genk. Paul Onuachu en Carlos Cuesta zijn beschikbaar voor de uitwedstrijd van zondag tegen KV Mechelen. Ook Bryan Heynen en Daniel Munoz raken wellicht speelklaar voor een nieuwe cruciale match voor John van den Brom. “Do or die? Ik heb geen invloed op wat anderen beslissen.”

De schade na woensdag, toen Genk na een intense match tegen Club Brugge uit de beker vloog, valt mee. “Zoals ik het nu inschat is Paul Onuachu echt fit. Hetzelfde geldt voor Carlos Cuesta, die ook kan starten. Bryan Heynen en Daniel Munoz verwacht ik morgen (zaterdag, nvdr.) terug op training. Dat betekent dat alleen Tobe Leysen niet beschikbaar is. Dat duurt nog wel even. Hij was vanochtend op de club, maar heeft niet getraind.”

Ondertussen is het opnieuw brokken lijmen voor Van den Brom. “Je probeert het positieve aan te halen en de fouten te bespreken. Maar het moet ook geen praatgroep worden. Je moet nog altijd beter zijn in voetballen dan in praten.”

De Genkse T1 voelt nog altijd het vertrouwen van zijn bestuur. “Anders zat ik hier nu niet”, antwoordde hij. “Mijn eerste gesprekspartner op de club is Dimitri (de Condé, nvdr.). Ik spreek hem niet één maar meerdere keren per dag. Als coach maak ik mij verder alleen druk om hoe wij uit deze moeilijke situatie kunnen komen. Wat anderen beslissen, daar heb ik geen invloed op. Of ik een gevoel van do or die heb? Ja, maar dat kan bijna niet anders. We hebben onszelf in deze situatie gebracht. Aan ons om hier samen uit te komen. Verder kan ik hier geen antwoord op geven. Ik ben bezig met zondag die wedstrijd tegen Mechelen te winnen, met een zo goed mogelijke prestatie van mijn team.”