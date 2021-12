De Primum Familiae Vini ofwel de meest historische en gerespecteerde wijnbouwersfamilies ter wereld kwamen samen in Sint-Genesius-Rode — © Inge Kinnet

Twaalf ronkende namen, twaalf wereldwijd gerespecteerde families die hun flessen verkopen voor honderden of zelfs duizenden euro per stuk. Dat is de Primum Familiae Vini. Ze kozen Vlaanderen uit voor een zeer uitzonderlijke proeverij. Het kostte weinig moeite om iemand te vinden op de redactie om aan te schuiven.