3M geeft schoorvoetend PFOS-emissies via lucht toe

De chemische stof PFOS is bij 3M in Zwijndrecht in het verleden ook via de lucht uitgestoten. Dat heeft het bedrijf vrijdag na lang aarzelen toegegeven tijdens de Vlaamse parlementaire onderzoekscommissie PFOS/PFAS. Nadat een voormalig werknemer die verklaring had gedaan, bevestigde ook vicevoorzitter Rebecca Teeters voor het eerst dat er “onder andere” via de lucht emissies waren. Meer nog: volgens de huidige EHS-manager (environment, health & safety) van het bedrijf werden ook overheidsdiensten als OVAM en Vito daarvan op de hoogte gebracht.

Na een voor de parlementsleden duidelijk niet erg bevredigende eerste vragenronde, waarbij naar hun aanvoelen tal van vragen onbeantwoord bleven door de omvangrijke 3M-delegatie, bracht een vraag van N-VA’er Koen Daniëls na de middag leven in de brouwerij. Voormalig milieucoördinator van 3M Gunther Hiel bevestigde dat er tot 1996 PFOA en PFOS de lucht in ging vanop de 3M-site. “Voor we een thermische oxidatie-eenheid hadden, was er emissie”, zei hij. “Nul bestaat niet. Er blijft altijd een restfractie over.”

Wat volgde, was een wat vreemd schouwspel. Net als bij het eerste bezoek van 3M aan de onderzoekscommissie in september leek niemand anders geneigd om de emissies via de lucht te bevestigen, maar na aandringen stelde vice-president Teeters dat ze er weliswaar bij blijft dat ze in september niet op de hoogte was, maar dat 3M inderdaad verantwoordelijk is voor vervuiling “onder andere via de lucht”.

Vervolgens verklaarde EHS-manager Kristof Verstraeten dat ook OVAM, Vito en VMM op de hoogte werden gebracht van die PFOA- en PFOS-emissies, in 2001. De 3M-delegatie kreeg daarop de dringende vraag om de documenten te bezorgen die die communicatie kunnen aantonen.