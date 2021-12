Van Maaike Cafmeyer (47) tot Liesa Naert (38) of Ella-June Henrard (27): nadat de bom Bart De Pauw (52) was ontploft, bleven in totaal negen vrouwen drie jaar lang in de schaduw. Nu ze naar buiten zijn gekomen, wordt ook duidelijk wát toen de druppel was die de emmer deed overlopen: Cafmeyer die een jonge actrice hoorde huilen over De Pauws nachtelijke sms-bombardementen.