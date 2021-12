Een Airbus met de allures van een superjacht: “Wie enkele weken in een vliegtuig verblijft, heeft al eens nood aan een feestje”

Zien ze ze nu helemaal vliegen bij Lufthansa? Of wil de Duitse luchtvaartmaatschappij een (lucratief) graantje meepikken van de ‘booming business’ op de markt van de luxejachten? Feit is dat de designers en marketeers van dochter Lufthansa Technik voor een Airbus A330 een interieur hebben ontworpen dat dat van de superjachten moeiteloos overvleugelt.

Voor de Explorer, zoals het interieurconcept werd gedoopt, haalden de designers de mosterd in het wereldje van de superjachten. “Dit is zoveel meer dan een boetiekhotel met vleugels, dit is een heus concept gebaseerd op de superjachten waarmee de rijke eigenaars de wereld kunnen rondreizen in alle luxe en comfort. We hebben alle gimmicks die beschikbaar waren, samengebracht in één enkel concept”, vertelt Wieland Timm, verkoopdirecteur VIP and Special Mission Aircraft Services van Lufthansa Technik aan de gespecialiseerde website AeroTime. Zijn afdeling legt zich toe op het ombouwen van privéjets op maat van de wensen van overheden, bedrijven of rijke klanten.

Behalve suites met slaap- en badkamers en een fitnessruimte pakt het interieurconcept uit met een multifunctioneel salon annex eetkamer. Twintig tot dertig projectoren, die filmbeelden op het plafond en de zijwanden projecteren, toveren de ruimte in een handomdraai om tot een heuse discotheek in de lucht: “Wie enkele weken in een vliegtuig verblijft, heeft al eens nood aan een feestje”, zegt Timm.

© lufthansa

Beelden van wolken op het plafond wekken de indruk dat het vliegtuig een glazen dak heeft, beelden van vissen wekken dan weer de indruk dat je in een glazen duikboot zit. “Er zijn duizenden verschillende patronen om uit te kiezen”, aldus nog de verkoopdirecteur. Er zit zelfs een uitklapbaar openluchtterras verscholen achter de cargodeur: “Een groot balkon, zeg maar, waar je van de zonsondergang kunt genieten terwijl je een glas drinkt of een hapje eet.” Al is dat, voor een goed begrip, enkel mogelijk wanneer het vliegtuig veilig op de begane grond staat. Op het benedendek is een garage voorzien, zodat je op de verschillende bestemmingen desgewenst meteen je eigen wagen ter beschikking hebt.

© lufthansa

Of de Explorer ooit het stadium van het virtuele prototype overstijgt, laat staan hoeveel hij dan moet kosten, is onbekend. Wie er eentje wil, zal hoe dan ook geduld moeten oefenen: “Reken alvast op twee tot drie jaar”, zegt Timm, die met interesse schermt van kapitaalkrachtige investeerders die hij sprak op de Monaco Yacht Show en de Dubai Airshow.

© Lufthansa Technik AG

© Lutfhansa technick AG