Na beslissing Overlegcomité: stormloop op mondmaskers voor kinderen in Oostendse mondmaskerwinkel

Jaimy Catteeuw van het ondertussen wereldbekende mondmaskerwinkeltje in de Oostendse Vlaanderenstraat krijgt sinds vrijdagmiddag heel wat ouders in de winkel op zoek naar mondmaskers voor kinderen. “Ik kreeg zelfs de tijd niet om ze uit te zetten.” Daarnaast verkoopt ze nu ook zelftesten om de schaarse hoeveelheid bij apothekers op te vangen.

Het Overlegcomité besliste vrijdag dat kinderen vanaf zes jaar een mondmasker moeten dragen. Dat zorgt voor een overrompeling in de mondmaskerwinkel van Jaimy en vader Dirk. “Sinds de beslissingen bekendgemaakt werden, is het hier een ware overrompeling”, zegt Jaimy. “Ouders willen nog snel mondmaskers aanschaffen voor hun kinderen. We hebben die altijd al gehad, maar die verkochten eigenlijk niet zo goed. Logisch ook, want er was geen enkele verplichting om die te dragen.”

LEES OOK. Kan ik zondagmiddag nog op restaurant met mijn familie? Mag ik nog reizen? Al jullie vragen na Overlegcomité beantwoord (+)

Ook zelftesten

Sabrina en Stijn lopen met hun zoon Jayden (7) de winkel binnen met dezelfde vraag. “Tegen onze wil in”, klinkt het bij de ouders. “Volgens ons zal het dragen van mondmaskers een grote impact hebben op hun welzijn. Het kan immers niet gezond zijn om constant je eigen adem in te ademen. Is het nog niet moeilijk genoeg voor de kinderen momenteel? Ik kan er niet bij dat ze kinderen vanaf zes jaar mondmaskers doen dragen, maar als het moet, dan moet het uiteraard.”

Naast mondmaskers verkoopt Jaimy nu ook zelftesten. “Ik las dat er een schaarsheid aan zelftesten is bij apothekers”, vervolgt Jaimy. “Daarom hebben we besloten om ook hier zelftesten aan te bieden om aan de grote vraag tegemoet te komen. Wij verkopen de Flowflex, een door de overheid erkende test, en daar vragen we 5 euro voor.”