“Dit krijgen we niet meer uitgelegd”, klinkt het bij de Vlaamse Jeugdraad

Deze maatregelen houden geen rekening met het mentaal welzijn van jongeren, stelt de Vlaamse Jeugdraad. “De verslagenheid bij jongeren is groot. Hun motivatie krijgt hierdoor alweer een ferme knauw. Het is voor veel jongeren bijlange niet evident.” Bachrouri stelt dat er te hard gefocust wordt op sport als middel om het mentale welzijn te verhogen. “Waarom mag sporten wel nog, maar mag de Chiro geen knutselnamiddag organiseren?”, zegt hij. “We hadden gehoopt dat de jeugdsector meer vertrouwen zou krijgen.” De Vlaamse Jeugdraad stelt zich ook vragen bij het nut van een derde week kerstvakantie. “Het is nog drie weken vooraleer de verlengde kerstvakantie ingaat, en we weten dat tijdens een pandemie elke dag telt. We vragen ons af of die maatregel wel het verhoopte effect zal hebben.”

Over het verbod op buitenschoolse activiteiten lijkt nog wat onduidelijkheid te bestaan. Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat ervan uit dat activiteiten van de jeugdbewegingen kunnen doorgaan. Als die binnen plaatsvinden, moet dit vanaf 6 jaar met mondmasker. In de openlucht blijft het mogelijk om elkaar veilig te ontmoeten. “Eventuele beperkingen op buitenschoolse activiteiten werden niet meteen vermeld vanuit het Overlegcomité”, stelt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “De mogelijkheid om elkaar veilig buiten te blijven ontmoeten is voor kinderen en jongeren bijzonder betekenisvol, net in deze moeilijke en verwarrende periode.”