De kans is bijzonder klein dat Axel Witsel (32) volgend seizoen nog een speler van Borussia Dortmund is. Het contract van de Rode Duivel loopt af in juni 2022 en een verlengd verblijf in Noordrijn-Westfalen lijkt er niet meer in te zitten. “We hebben nog niets gehoord van Dortmund”, zegt vader Thierry Witsel. “Het kan ook zijn dat hij in januari al vertrekt.”