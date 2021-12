Pro League smeekt om mondmaskers op te zetten tijdens voetbalwedstrijden: “Ze zijn vervelend, maar redden levens”

Om de mondmaskerplicht beter te kunnen handhaven, heeft de Pro League beslist om geen eten en drank meer toe te laten in de tribunes op wedstrijddag, zo maakten meerdere Belgische eersteklassers vrijdagavond bekend. Om die oproep nog wat extra kracht bij te zetten, schreef de Pro League een open brief aan ‘de fans’.

Tegen het advies van de experten van de GEMS in, besliste het Overlegcomité vrijdagnamiddag dat outdoorvoetbalwedstrijden in ons land voorlopig met fans mogen blijven doorgaan. Voor publieke evenementen in de buitenlucht zijn de organisatoren verantwoordelijk voor ‘crowd control’, zo stelde het Overlegcomité.

Voor voetbalwedstrijden ligt de nadruk dan ook op het correct dragen van mondmaskers en de Pro League greep in door een verbod op drank en eten in te stellen.

De open brief:

Beste supporter,

Ook dit weekend mogen jullie naar het stadion van je favoriete club. Dat is een groot cadeau op een moment dat Covid-19 weer hard toeslaat en er van alles niet meer mag.

De maatregelen, die de regering zopas heeft genomen, zijn streng. Maar ze zijn broodnodig om dat vieze beestje terug te dringen. Het voetbal wordt voorlopig gespaard. Dat is alleen maar omdat de overheid onze impact op het maatschappelijke welzijn mee in rekening neemt. Voetbal verbindt, voetbal verstrooit, voetbal doet dromen, voetbal brengt hoop in deze verwarrende tijden. Maar voetbal heeft ook een voorbeeldfunctie en die moeten wij NU opnemen.

Dit weekend moeten wij laten zien dat wij solidair zijn met allen die nu wel offers moeten brengen om Covid terug te dringen. Dit weekend moeten we blij zijn dat we onze verbindende rol mogen blijven spelen. En dit weekend moeten we vooral onze plek verdienen bij het doorstaan van de pandemie.

Mondmaskers zijn hierbij cruciaal. Mondmaskers stoppen het overdragen van het virus. Mondmaskers redden levens. Ja, mondmaskers zijn vervelend. Ja, we waren zo blij dat de overheid de mondmaskerplicht van de zomer versoepelde. Maar helaas blijft het mondmasker één van de grootste wapens om de pandemie terug te dringen. En daarin wil het voetbal het grote voorbeeld geven.

Al onze spelers zullen in de komende maanden het veld betreden met mondmasker en zullen meteen na het laatste fluitsignaal hun mondmasker omdoen om jullie te gaan groeten. Doe mee, supporter met je mondmasker, liefst met dat van je favoriete club. Laat zien dat het voetbal meestrijdt om Covid zo snel mogelijk de wereld uit te helpen!