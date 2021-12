15.000 brieven per dag verstuurd naar Spanjestraat 1, 0612 Hemel

De Sint heeft de voorbije weken niet alleen een boosterprik gekregen, maar ook weer duizenden brieven. En ook daarin is – helaas – corona nooit ver weg. Kinderen melden dat ze besmet zijn, of dat ze een opa of oma door het virus hebben verloren. Anderen sturen hun fopspeen, of zelfs een hoefijzer. Een duik in de brieven en tekeningen die ze bij Bpost allemaal zagen passeren.

Op het hoofdkantoor van Bpost aan de Brusselse Munt helpen ze Sinterklaas een handje om de brieven te sorteren en te beantwoorden. Een stevige klus: elke dag vallen zo’n vijftienduizend brieven in de bus voor het adres Spanjestraat 1, 0612 Hemel.

Daarin gaat het dus vaak over corona, maar ook over andere ellende. Vanuit Wallonië schrijven kinderen over de overstromingen en over de containers waar ze tijdelijk in wonen of les in krijgen.

Vorig jaar kregen zo’n 350.000 kinderen een antwoord van de Sint, als ze tenminste hun retouradres ook meestuurde. Dat bleek dit jaar vaker dan anders te ontbreken, waardoor duizenden kinderen geen antwoord zullen krijgen. Volgend jaar nieuwe poging. En of de Sint zélf dit weekend effectief langskomt, da’s uiteindelijk het belangrijkste.

© Geert Van de Velde

© Geert Van de Velde