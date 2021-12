Dominik Thalhammer wil zijn stempel drukken op Cercle Brugge: “Bernd Storck? Die klopte ik vorig jaar met 7-0”

Wat een week. In negatieve zin dan, want Cercle Brugge veroverde weinig harten door de populaire Yves Vanderhaeghe aan de deur te zetten. De reacties waren loeiend hard en voor opvolger Dominik Thalhammer (51) zit er meteen al druk op de ketel. De rustige Oostenrijker lijkt zich niettemin van geen kwaad bewust en is vast van plan om zijn stempel te drukken in de Jupiler Pro League en op Cercle.