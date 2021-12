Joseph Okumu, het Keniaanse fenomeen van de Buffalo’s ontleed: “Prototype van de moderne verdediger”

Toen AA Gent vorige zomer Joseph Okumu wegplukte bij het Zweedse Elfsborg, moest het ook flink in de buidel tasten. Met een transfersom van ruim 3 miljoen euro kreeg de Keniaanse centrale verdediger dan ook met een flink verwachtingspatroon af te rekenen. Dat zorgde nauwelijks voor stress bij de 24-jarige verdediger, die bewees waarom AA Gent hem aantrok. “Hij is heel compleet als verdediger. Maar hij is vooral zo snel, hè. Dat is een enorm wapen in het moderne voetbal.”