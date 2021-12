In plaats van nu meteen gaan de basisscholen pas dicht in de week voor de kerstvakantie. Het onderwijs vraagt zich af wat daar het virologische nut van is, maar verwelkomt wel het extra weekje rust. “Het personeel in het basisonderwijs is moegetergd. En het zal er de komende twee weken niet beter op worden”, zegt Koen Pelleriaux, topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!).