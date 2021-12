Bouwen in watergevoelig gebied: van burgemeester mag het, van provincie ook, maar van minister niet

Begin deze week was het alweer zover: in de Westhoek kwamen meerdere huizen blank te staan door wateroverlast. Bouwen in watergevoelig gebied is ook vandaag nog niet verboden, en verschillende gemeenten en provincies leveren dus nog bouwvergunningen af. Maar de Vlaamse overheid gaat daartegen telkens in beroep: in september en oktober deed ze dat al zeventien keer. Resultaat: chaos en onduidelijkheid troef voor bouwers en verbouwers. “Dit is geen manier van werken.”