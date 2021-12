Hangt vertrek Blessin in de lucht? Bosnisch bondscoach gelinkt aan KV Oostende

Opvallend bericht in de Bosnische en Bulgaarse media. Bosnisch bondscoach Ivajlo Petev (46), een Bulgaar, wordt in verband gebracht met KV Oostende. Houdt de kustclub rekening met een vertrek van huidig coach Alexander Blessin?

Bij KVO lijken ze niet van plan hun trainer te ontslaan, maar het is duidelijk dat de Duitser zich niet meer honderd procent in zijn sas voelt aan zee. Oostende is fel verzwakt in vergelijking met vorig seizoen en zit in een negatieve spiraal met 0 op 15. Als Blessin een voorstel heeft van een andere club, zal hij daar zeker naar luisteren.

Oostende zegt van niets te weten, maar anticipeert mogelijk al met Petev, die werd aangeboden door de Kroatische managers die ook Standard-coach Luka Elsner vertegenwoordigen. Petev zelf heeft nog een jaar contract bij Bosnië. Alleen kon het land kon zich niet kwalificeren voor het WK na zwakke kwalificaties. Petev zal dit weekend zeker naar KV Oost­ende­­-Eupen­ kijken, maar dat kan ook zijn om Eupen-spits Smail Prevljak te scouten.(jug)