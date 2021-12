Italiaanse antivaxer probeert coronaprik in neparm te laten zetten

De man bood zich donderdagavond aan in een vaccinatiecentrum in Biella in de noordelijke regio Piëmont. De prothese was goed gemaakt, maar de kleur en het gevoel veroorzaakten twijfel bij de verpleegster. Toen ze de man vroeg om zijn volledige arm te ontbloten, ontdekte ze de prothese.

De man probeerde de verpleegster nog te overtuigen om te doen alsof ze niets had gezien, maar dat weigerde ze. De man zal zich nu moeten verantwoorden voor de rechtbank.