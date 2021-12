Michy Batshuayi geraakt met Besiktas niet voorbij Turkse staartploeg

Besiktas is vrijdagavond in de openingswedstrijd van de vijftiende speeldag in de Turkse Süper Lig niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Kasimpasa, de voorlaatste in de stand.

In de Istanboelse derby kwamen de bezoekers na twaalf minuten op voorsprong via Can Bozdogan, maar Besiktas slikte in de 82e minuut nog de gelijkmaker van Umut Bozok. Zes minuten later werd Batsman naar de kant gehaald.

De 28-jarige Rode Duivel kon dit seizoen bij zijn zoveelste uitleenbeurt van Chelsea nog niet overtuigen. In 15 wedstrijden over alle competities samen trof hij slechts 4 keer raak. Zijn laatste treffer dateert alweer van medio oktober.

Zijn club is ook aan een bijzonder matig seizoen bezig. In de laatste vijf competitiewedstrijden verloor Besiktas vier keer op rij om vrijdagavond voor het eerst nog eens een punt te sprokkelen. Met 21 punten uit 15 wedstrijden komen ze in de stand niet verder dan de 9e plaats.