‘Alle kerncentrales moeten toe’, maar coalitiepartners zitten met vragen

Federale kern buigt zich voor het eerst over de kernuitstap

Volgens federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zijn er geen gemakkelijke oplossingen meer. Ze zegt nu voor het eerst officieel dat ze vol voor de volledige kernuitstap gaat. Twee kerncentrales toch openhouden “betekent dat de bevoorradingszekerheid in de periode 2025-2027 niet is gegarandeerd”, schrijft ze in haar nota. Maar de coalitiepartners blijven met vragen zitten.