Vandenbroucke na “teleurstellend” compromis op Overlegcomité: “Ik heb het gezegd, omdat ik het meen”

“Hoewel we op een plateau komen in de besmettingen, is er nog één motor die draait. Dat zijn de besmettingen bij de kinderen. Dat is absoluut niet de schuld van de kinderen, niet van de scholen, niet de schuld van de jeugdbewegingen. Het is een groep die niet gevaccineerd is en het virus heeft vrij spel. Daar brandt het vuur nog. Het is de uitdaging voor vandaag. Kunnen we het nog snel genoeg blussen en ervoor zorgen dat de pijn in de zorgsector niet te lang duurt? Vanuit dat perspectief is het compromis van vandaag wel teleurstellend. Het kon sterker.” Dat zei minister Vandenbroucke tijdens de persconferentie.

Bij VTM Nieuws verduidelijkte hij zijn uitspraak: “Je moet altijd tot een compromis komen”, zei de minister. “Als minister van Volksgezondheid kijk ik naar wat er gebeurt in de ziekenhuizen. Daar zitten ze ver over de pijngrens. Hoe lang moet dat nog duren? Ik zou willen dat die besmettingen en ziekenhuisopnames voldoende dalen. En daarvoor zou het beter geweest zijn nog wat sterkere maatregelen te nemen. Dat heb ik gezegd, omdat ik het meen. Iedereen moet beseffen hoe ver we al voorbij de pijngrens zijn.”

En ook in Terzake op Canvas zei hij vrijdagavond “woordvoerder van het compromis” te zijn. “Ik had liever gehad dat we sterkere maatregelen namen. Want er brandt wel nog een besmettingsvuur in het onderwijs. De zaak is verder niet aan het exploderen, maar het duurt te lang. We zijn al over de pijngrens. En ik wil die pijn zo kort mogelijk maken. Daarom had ik graag strengere maatregelen gehad.” Daar voegde hij aan toe: “Je vindt een akkoord altijd op het kruispunt van verschillende meningen. Maar de maatregelen die genomen zijn, moeten we onverkort uitvoeren.”

“Op schip blijven tijdens storm”

‘Een minister zwijgt, of stapt op’, die uitspraak van een voormalig Franse minister kreeg hij voorgeschoteld in Terzake. Het antwoord van Vandenbroucke: “Ik vind dat je op het schip moet blijven als het stormt. Dat is ook politieke verantwoordelijkheid. Je maakt altijd compromissen en wat er goed aan is, moet je verdedigen. Maar soms komt er een punt, waarop je denkt: ‘Ik ga geen toneelspelen’. Ik zeg altijd wat ik denk. En nu duurt het te lang in de ziekenhuizen. Daar heb je als politici een zeer grote verantwoordelijkheid.” Het moment om te zeggen ‘wat zit ik hier nog te doen’ is volgens de minister echt nog niet aangebroken.

Later op de avond in De Afspraak reageerde N-VA-voorzitter Bart De Wever op de uitspraken van Vandenbroucke. “Wat Vandenbroucke doet, dat doe je niet vind ik”, zei de Antwerps burgemeester. Presentator Ivan De Vadder kwam tussenbeide door te zeggen dat Vandenbroucke wel zei dat hij de genomen maatregelen eerlijk wil uitvoeren. “Ja, maar die hele tonaliteit. Hij draagt een andere rol van verantwoordelijkheid in deze crisis.”

