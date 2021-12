“Elke dag denk ik na over wat ik nog meer kan doen.” John van den Brom, coach onder druk, zit vast in een patroon waar hij niet in wil vastzitten. Zijn ploeg maakte ook in het tweeluik tegen Club Brugge geen slechte beurt, maar stapte telkens als verliezer van het veld af. “Ik voel mij nog altijd gesteund.”