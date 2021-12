Club Brugge kon het vernederen, maar in de Bundesliga draait het vierkant: crisis bij Leipzig na derde nederlaag op rij

RB Leipzig heeft vrijdagavond de openingswedstrijd van de veertiende speeldag in de Duitse Bundesliga met 2-1 verloren op bezoek bij Union Berlijn.

Taiwo Awoniyi, ex-Gent en -Moeskroen, opende na zes minuten de score voor de thuisploeg, maar de bezoekers tankten niet veel later hoop na de gelijkmaker van goudhaantje Christopher Nkunku (13.). Na 57 minuten velde Timo Baumgartl het harde verdict voor de bezoekers, die tegen hun derde competitienederlaag op rij aanliepen. In de stand is de Duitse vicekampioen, de voorbije week zwaar getroffen door blessureleed en een uitbraak van het coronavirus, weggezakt naar de achtste plaats.

“We hebben hier een catastrofale prestatie afgeleverd”, liet RB-voorzitter Oliver Mintzlaff na de wedstrijd duidelijk verstaan. “We moeten deze wedstrijd analyseren en nadenken wat er ons te doen staat. Alle opties liggen op tafel.” Ook de positie van coach Jesse Marsch, nog steeds buiten strijd vanwege een coronabesmetting, zou ter discussie staan.

In de Champions League kwamen die Roten Bullen vorige week woensdag met 0-5 forfaitcijfers winnen op het veld van Club Brugge. Volgende week dinsdag (7 december) speelt Leipzig thuis tegen Manchester City op de slotspeeldag in CL-groep A. Club Brugge moet het op bezoek bij PSG beter doen dan de Duitsers thuis tegen de Citizens om nog Europees te overwinteren.