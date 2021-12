Auto rijdt woning binnen in Denderleeuw: “Net een bom die ontplofte”

Een voertuig is vrijdagavond tegen de gevel van een woning geknald in de Meiboomlaan in Denderleeuw. De wagen kwam tot stilstand in de woonkamer. Niemand raakte daarbij gewond.

Het ongeval speelde zich vrijdagavond af rond 22.30 uur. Een voertuig dat uit de Seringenlaan kwam gereden, is op het kruispunt met de Meiboomlaan rechtdoor gereden. De wagen kwam daarbij tot stilstand tegen de gevel van een woning. De brandweer en politie kwamen meteen ter plaatse. Waarom de jonge bestuurder van de weg afweek is niet duidelijk. In het voertuig zaten ook enkele passagiers.

De schade aan de woning is aanzienlijk. Het raam werd helemaal stukgereden. Ook een verwarmingsinstallatie moest er aan geloven. De bewoners waren op het moment van de feiten in de keuken. Daardoor bleven zij gelukkig ongedeerd. “Het was net een bom die ontplofte”, klinkt het bij de bewoonster. Na het ongeval ging de bestuurder van het voertuig zich excuseren, en kreeg zelfs nog een drankje aangeboden. “Het is een jammer accident waar niets meer aan te veranderen is. Het zal nog een lange tijd duren voor alles weer hersteld is”, aldus de bewoonster.

Door het ongeval was de Meiboomlaan een tijdlang afgesloten voor het verkeer. De auto werd weggetakeld en de brandweer maakte de woning opnieuw winddicht.

De auto kwam tot stilstand in de woonkamer van het huis. — © Brent Saey

Brent Saey