Bart De Wever pleit voor coronabarometer: “Anders organiseren we elke keer een tapijtmarkt”

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever is van mening dat de verschillende overheden een kans gemist hebben om de coronacrisis gestructureerd aan te pakken. In ‘De Afspraak’ pleitte De Wever vrijdagavond voor het gebruik van een zogeheten coronabarometer, die duidelijk zou maken welke maatregelen er zouden volgen naargelang de verspreiding van het virus. “Want nu organiseren we elke keer een tapijtmarkt”, keek ook De Wever meewarig terug op het schouwspel dat zich vrijdag afspeelde in de schoot van het Overlegcomité .

De Wever erkent dat het Overlegcomité vrijdag nieuwe verstrengingen moest invoeren. “Het moest gebeuren: kijk naar de cijfers op intensieve zorgen. Als die te hoog zijn, crasht onze gezondheidszorg. Tja, dan moet je opvoeren. Of we nu goed zitten? Wie weet het… Er is lichte reden tot optimisme, nu de besmettingen hun piek bereikt lijken te hebben. Traditioneel lopen de ziekenhuisopnames daar veertien dagen op achter, dus moesten we nu nog wel wat terugschroeven. Daarom heb ik tegen (Vlaams minister-president, red.) Jan Jambon gezegd: ‘Laat ons nu offers brengen in de massieve recreatie’. Het valt moeilijk uit te leggen dat je nog steeds volle Sportpaleizen toelaat als de intensieve zorgen op barsten staat. Zeker omdat je nog veel zwaardere maatregelen zou moeten nemen als je wacht. Die operatie vind ik heel geslaagd.”

Maar vertrouwen in een goede afloop heeft De Wever daarom niet. “De vraag is welk probleem zich stelt. Hebben we nu de juiste maatregelen genomen voor het probleem zoals we er nu zicht op hebben? Wellicht wel. Maar wordt dat bijvoorbeeld door de omikronvariant erger, dan sluit ik zelfs niet uit dat wij in 2022 metafysische debatten moeten houden over leven en dood. Dat weet je niet. Wij zijn ook maar politici, he. We zullen zien.”

Coronabarometer

De Wever erkende ook dat het schouwspel dat zich vrijdag afspeelde, met naar verluidt een bijzonder hoog oplopende discussie tussen de ministers, niet bepaald vertrouwen wekt. Volgens De Wever moet er dan ook een coherent en voorspelbaar beleid komen, zodat de bevolking niet leeft op valse verwachtingen. “In oktober dacht iedereen ‘We zijn erdoor, want we hebben een vaccinatiegraad van 94 procent’. Vlaanderen was wereldkampioen, en het Rijk der Vrijheid kon beginnen. Nu, die vaccins hebben veel van hun verwachtingen ingelost inzake het voorkomen van ziekenhuisopnames en overlijdens, maar niet inzake besmettelijkheid. En dus is Vlaanderen keihard op zijn gezicht gegaan: wij voerden het Covid Safe Ticket in, en alles mocht terug. Dat is wellicht een brandversneller geweest. En dus zijn we slachtoffer van ons eigen succes: de meest gevaccineerde regio is nu de meest getroffen regio. Daarom is de teleurstelling gigantisch, daarom is de wil van de mensen om de experts en de politici nog te geloven zo klein.”

Volgens de Wever had de aanpak veel helderder gekund. “Dat is dé gemiste kans in het crisisbeheer geweest: het opmaken van een coronabarometer, die perfect voorspelbaar maakt welke maatregelen eraan zitten te komen. Nu leeft het gevoel dat we bij elke golf een tapijtmarkt organiseren, met heel veel politieke en sectoriële belangen. En dat moedigt het vertrouwen van de burgers niet aan.”