Bjorn Engels klaar voor zijn eerste Antwerpse derby: “Een derby in een heksenketel is het beste wat er is”

Antwerp-verdediger Bjorn Engels was te gast in Sjotcast Special. — © Wim Kempenaers

Voor het eerst in bijna drie jaar weer een Antwerpse derby met publiek. In onze Sjotcast Special blikte Bjorn Engels vooruit naar zijn eerste derby. “We kijken zo uit naar die match, zeker met fans. We weten wat ons zondag te doen staat”

Hoe hard leefde de derby afgelopen week in de groep?

“Maandag en dinsdag hadden we vrij. Vanaf woensdag werd er echt scherp getraind. Je merkt meteen dat het enorm leeft. Het werd de hele tijd aangehaald in onze meetings. Iedereen weet ondertussen wel wat ons zondag te doen staat.”

Wie zijn dan de mannen in de kleedkamer die nog eens hameren op het belang van de Antwerpse derby?

“Onze Antwerpenaar zelf hè, onze Ritchie. Faris ook natuurlijk, die heeft ook al in Beerschot gespeeld. Die mannen weten waarover het gaat. Voor mij is het nog maar mijn eerste derby. Ik heb vroeger ook derby’s gespeeld met Club tegen Cercle, met alle respect maar ik denk niet dat je dat kan vergelijken. Voor ons was dat meer een gewone wedstrijd, bij Cercle was het die wedstrijd alles of niets.”

Voor Ritchie De Laet is de Antwerpse derby een match op leven en dood. — © Kris Van Exel

De Griekse derby’s met Olympiakos moeten toch nog meer beladen zijn dan de Antwerpse?

“Een derby spelen in een heksenketel is het beste wat er is. Vergeet niet dat er vorig jaar zonder supporters werd gespeeld. Je voelt in de kleedkamer dat we de fans nodig hebben. Zonder supporters probeer je elkaar wel scherp te zetten en te motiveren, maar dat is niet hetzelfde. Het motiveert ons alleen maar als ze ons aanmoedigen.”

Is het moeilijk om het hoofd dan koel te houden?

“Ik heb niet veel nodig om mij op te pompen voor een match. Zeker voor zo’n matchen heb ik meteen de juiste mindset. Voor mij is het dan gewoon vol gasgaan en dan zien we wel wat er gebeurt. Je moet niet nadenken over foutjes die je misschien maakt want dan ga je ook fouten maken. Het is gewoon 95 minuten volle gas.

Dus Raphael Holzhauser daagt jullie zondag best niet uit?

“Ik denk dat Bicky (Birger Verstraete, nvdr.) daar wel voor zal zorgen. Die heeft niet veel nodig.”

Jullie hebben wel meerdere ‘bijterkes’. Nainggolan, Frey, Engels, … ik zou niet graag tegen Antwerp spelen.

“Vergeet ook Ritchie en Faris niet. We hebben ook voldoende voetballende kwaliteiten. De Benny (Manuel Benson, nvdr.) is ook super sterk met de voetjes. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. We hebben dit seizoen gewoon een heel goed samengestelde kern.”

Beluister hier de volledige aflevering met Bjorn Engels