Ouders van 15-jarige schutter in Amerikaanse school opgepakt na vluchtpoging

De ouders van de vijftienjarige verdachte van de dodelijke schietpartij in een school in Detroit, zijn zaterdag door de politie opgepakt. Het echtpaar was enkele uren eerder op de vlucht geslagen, nadat bekendraakte dat ze zouden worden aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag.

Een schietpartij die dinsdag plaatsvond in de Oxford High School in Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan, heeft aan vier leerlingen het leven gekost. De vermoedelijke schutter, de vijftienjarige leerling Ethan Crumbley, kon worden opgepakt. Vrijdag deelde de openbare aanklager van de county Oakland, Karen McDonald, mee dat ook de ouders zouden worden aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag. James en Jennifer Crumbley hadden hun zoon toegang gegeven tot het moordwapen en hadden alarmsignalen in de wind geslagen, zo klinkt het.

Het echtpaar was daarop verdwenen. Na een intense zoektocht trof de politie hen uiteindelijk aan in een industriegebouw in Detroit, op zowat 60 kilometer van de plaats van de schietpartij. De arrestatie verliep zonder incidenten, zo meldt de politie van Detroit aan de krant New York Times.

De advocaten van James en Jennifer Crumbley ontkennen dat de twee op de vlucht waren geslagen. “Ze zijn niet op de vlucht voor de autoriteiten”, zo melden ze. “Ze zijn op de avond van de schietpartij voor hun eigen veiligheid vertrokken.”

Maar de politie meldt aan CNN dat de twee bij hun vertrek 4.000 dollar hebben afgehaald en hun mobiele telefoontoestellen hebben uitgeschakeld. Dat wijst wel degelijk op een vluchtpoging, zo luidt de redenering.